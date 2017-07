Շուրջ 1/3-ով աճել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված կառուցապատման թույլտվությունների թիվը

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության տվյալների` քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված կառուցապատման թույլտվությունների թիվը 2017թ. առաջին կիասամյակում աճել է շուրջ 1/3-ով, 2016թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ:

Ինչպես «Արմենպրես»-ին տեղեկացրին Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, Երևանում գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագրի շրջանակում /Doing Business in Yerevan/ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից պարզեցվել են փաստաթղթերի տրամադրման հետ կապված մի շարք գործընթացներ՝ զգալիորեն կրճատելով շինարարության թույլտվության տրամադրման ժամկետները: Ի դեպ, տեղեկացնենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի www.yerevan.am պաշտոնական կայքի Doing Business բաժնում, կարելի է գտնել կառուցապատման թույլտվությունների և քաղաքաշինական փաստաթղթերի տրամադրման ուղեցույցներ:

Իսկ «Մեկ պատուհան» համակարգում մեր համաքաղաքացիները առցանց տարբերակով կարող են ուղարկել կառուցապատման թույլտվությունների և քաղաքաշինական փաստաթղթերի դիմումներ: