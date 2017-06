Թրամփն ընդհատել Է Իռլանդիայի վարչապետի հետ զրույցը, որպեսզի հաճոյախոսություն անի լրագրողուհուն

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրափն Իռլանդիայի նոր վարչապետ Լեո Վարադքարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ ընդհատել Է խոսակցությունը, որպեսզի հաճոյախոսություն անի Իռլանդիայի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության (RTE) լրագրողուհուն: Լրագրողուհին Սպիտակ տան Ձվաձեւ առանձնասենյակում կայացած զրույցի տեսագրությունը զետեղել Է Twitter-ի իր Էջում, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:

«Իսկ դուք որտեղի՞ց եք: Ապա մոտեցեք այստեղ»,- դիմել Է Թրամփը լրագրողուհի Կատրինա Փերիին: «Մեզ մոտ այստեղ իռլանդական մամուլի այնքան գեղեցիկ ներկայացուցիչներ կան: Կատրինա Փերի, իսկ նա հիանալի ժպիտ ունի, հուսով եմ դուք նրան այդտեղ չե՛ք նեղացնի»,- հեռախոսով ասել Է նա Վարադքարին:

Ինչպես հունիսի 27-ին հայտնել Է Reuters գործակալությունը, Թրամփը եւ Վարադքարը զրույցի ընթացքում քննարկել են, մասնավորապես, Brexit-ը եւ միգրացիայի հարցերը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji