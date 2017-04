Լեդի Գագան նոր սինգլ Է ներկայացրել Coachella փառատոնում

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Լեդի Գագան Coachella երաժշտական փառատոնում ելույթ Է ունեցել նոր երգով: Համերգի տեսագրությունը հրապարակված Է Alex Van օգտատիրոջ YouTube-ալիքում: Կոմպոզիցիան ստացել Է The Cure անվանումը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Լեդի Գագան փառատոնին մասնակցել Է երգչուհի Բեյոնսեի փոխարեն, որը հրաժարվել Է ելույթ ունենալ հղիության պատճառով:

Երգչուհին նաեւ բժիշկների հանձնարարությամբ իր ելույթները հետաձգել Է հաջորդ տարի:

Coachella-ն եռօրյա երաժշտական փառատոն Է, որն անցկացվում Է Կալիֆոռնիայի նահանգի Քոաչելա հարթավայրում: 2017 թվականին միջոցառումը տեղի Է ունեցել ապրիլի 14-ից մինչեւ 16-ը, դրան մասնակցած խմբերի թվում եղել են Radiohead-ը, the xx-ը, New Order-ը, ինչպես նաեւ կատարողներ Լորդը, Քենդրիք Լամարը եւ Թրեւիս Սքոթը: