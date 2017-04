Արքայադուստր Դիանայի հիշատակին Ճերմակ պարտեզ Է ստեղծվել Քենսինգթոնի պալատի մոտ

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լոնդոնում Քենսինգթոնի պալատի պարիսպների մոտ բացվել Է Ճերմակ պարտեզ կոչվող ծաղիկների վիթխարի կոմպոզիցիան՝ Ուելսի արքայադուստր Դիանայի հիշատակին, պալատ, որտեղ երկար տարիներ ապրել Է «լեդի ԴիՆ»: Այն ստեղծվել Է «ժողովրդական արքայադստեր» մահվան 20-րդ տարելիցի առթիվ, որը կնշվի օգոստոսի 31-ին: Կոմպոզիցիան բաղկացած Է 12 հազար սպիտակ ծաղիկներից՝ վարդակակաչներից, նարգիզներից եւ հակինթներից, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Իմ խմբի հետ միասին մենք այս ցուցադրանքը նախապատրաստում Էինք ավելի քան մեկ տարի, եւ այժմ անասելիորեն ուրախ ենք, որ այժմ այն ծաղկել Է, եւ հանրությունը կարող Է հաճույք ստանալ դրանից»,- հայտնել Է Քենսինգթոնի պալատի գլխավոր պարտիզպան Շոն Հարքինը:

Նա հույս Է հայտնել, որ իր ստեղծած պարտեզը պահպանում Է «այն եռանդն ու այն ոգին, որոնք այնքան հանրաճանաչ անձնավորություն դարձրեցին արքայադստերն ամբողջ աշխարհում»: Ճերմակ պարտեզ մուտքն անվճար Է, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը

This new memorial garden planted at Kensington Palace marks 20 years since Princess Diana died pic.twitter.com/BofxsKFcCo