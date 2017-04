Բիլ Քլինթոնն այցելել Է Ջորջ Բուշ Ավագին եւ նրան կիսագուլպաներ նվիրել

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնն այցելել Է պետության ղեկավարի պաշտոնում իր նախորդին՝ Ջորջ Բուշ Ավագին, եւ նրան կիսագուլպաներ Է նվիրել, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Շատ լավ Էր այսօր Հյուսթոնում ժամանակ անցկացնել Ջորջ Բուշ Ավագի եւ նրա տիկնոջ հետ: Մենք խոսեցինք երեխաների, թոռների, անցած եւ նոր ժամանակների մասին: Եվ կիսագուլպաների մասին»,- գրել Է Քլինթոնը Twitter-ի իր Էջում եւ զետեղել լուսանկար, որտեղ ինքը երկու զույգ նոր կիսագուլպաներ Է նվիրում հաշմանդամի սայլակին նստած Բուշ Ավագին:

Great to spend time with @GeorgeHWBush & Mrs. Bush in Houston today. We caught up about kids, grandkids, old times and new times. And socks. pic.twitter.com/CshV6tI5Ae