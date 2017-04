Արծվիկը ելույթ է ունեցել Ամստերդամի «Eurovision in Concert»-ում

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրատեսիլյան ամենահայտնի միջոցառումներից մեկը՝ «Eurovision in Concert»-ը, կայացավ Ամստերդամում: Արդեն ավանդական դարձած միջոցառմանն այս տարի ելույթ ունեցան 35 երկրների ներկայացուցիչներ եւ կատարեցին իրենց եվրատեսիլյան երգերը: Մասնակիցների շարքում էր նաեւ Հայաստանի պատվիրակ Արծվիկը, ով իր մրցութային ''Fly with me'' երգով ոգեւորեց իր երկրպագուներին: Այս մասին «Արմենպրես»-ին տեղեկացրին Առաջին ալիքի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից:

«Eurovision in Concert»-ին մասնակցեցին նաեւ Ֆրանսիայի, Դանիայի, Բելգիայի, Իռլանդիայի, Մալթայի, Իտալիայի, Լիտվայի, Կիպրոսի, Ռումինիայի, Իսրայելի, Մակեդոնիայի, Հունգարիայի, Նորվեգիայի, Լեհաստանի, Բուլղարիայի, Գերմանիայի, Ալբանիայի, Անգլիայի, Իսպանիայի, Չեխիայի, Ադրբեջանի, Ավստրիայի, Բելառուսի, Ֆինլանդիայի, Նիդերլանդների, Ուկրաինայի, Սլովենիայի, Շվեդիայի, Մոնտենեգրոյի, Մոլդովայի, Վրաստանի, Սերբիայի, Շվեյցարիայի եւ Սան Մարինոյի ներկայացուցիչները:

Ամստերդամում Արծվիկը մասնակցել է նաեւ պաշտոնական մամուլի ասուլիսի եւ հանդիպումներ ունեցել տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ:

Ի տարբերություն նախորդ 8 տարիների, այս անգամ «Eurovision in Concert»-ը ոչ թե ազդարարեց փրոմո-արշավների մեկնարկը, այլ հաջորդեց Ռիգայում, Լոնդոնում եւ Իսրայելում կայացած եվրատեսիլյան միջոցառումներին: