Լեդի Գագան ելույթ Է ունեցել Սուպերբոուլում

ԵՐԵՎԱՆ, 6 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Լեդի Գագան համերգ Է տվել Ֆուտբոլի ազգային լիգայի (ՖԱԼ) եզրափակիչ խաղի ընդմիջմանը, որը հայտնի Է նաեւ որպես Սուպերբոուլ: Իր ելույթի համար նա օգտագործել Է երեք հարյուր քվադրոկապտեր: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, փետրվարի 6-ին հայտնել Է Mashable-ը:

Երգչուհին կատարել Է This Land is Your Land («Այս երկիրը՝ ձեր երկիրն Է») կոմպոզիցիան՝ ԱՄՆ-ի առավել հայտնի ժողովրդական երգերից մեկը, երբ դրոնները ֆուտբոլի դաշտի վրա երկնքում ձեւավորել են Միացյալ Նահանգների դրոշը:

ՖԱԼ-ը Լեդի Գագայի ամբողջական ելույթը հրապարակել Է Twitter-ում: Երգչուհին ճոպաններով իջել Է բեմ, որտեղ կատարել Է իր հիթերը, որոնց թվում եղել են Poker Face եւ Bad Romance կոմպոզիցիաները:

Սուպերբոուլը եզրափակիչ խաղն Է ԱՄՆ-ում ՖԱԼ-ի չեմպիոնի կոչման համար:

Ավանդույթի համաձայն, մրցախաղի ընդմիջմանը կազմակերպվում Է մեծ շոու՝ հայտնի մարդկանց մասնակցությամբ: Տարբեր ժամանակներում Սուպերբոուլի ժամանակ ելույթ են ունեցել Մադոննան, Բեյոնսեն, U2-ը, Բրունո Մարսը եւ Coldplay-ը: