Միգրացիոն հրամանագրի վերաբերյալ դատարանի վճիռն սպառնում Է ԱՄՆ-ի անվտանգությանը. Թրամփ

«Պարզապես չեմ կարողանում հավատալ, որ դատավորը կարող Է մեր երկիրը նման սպառնալիքի տակ դնել»,- գրել Է Սպիտակ տան ներկայիս ղեկավարը:

Նրա խոսքով՝ ինքն «ազգային անվտանգության նախարարությանը հրահանգել Է երկիր ժամանող անձանց ստուգումներն իրականացնել շատ հանգամանորեն»:

Փետրվարի 3-ին դատավոր Ջեյմս Ռոբարտը ժամանակավոր արգելք Է սահմանել Թրամփի հրամանագրի կատարման վրա, որը նպատակամղված Է ներգաղթի ռեժիմի խստացմանը: Դատարանի կարգադրությունը կոնկրետ վերաբերում Է 90 օրով առավելապես մահմեդական բնակչությամբ յոթ պետությունների քաղաքացիների երկիր մուտքի դադարեցմանը: Դատավճիռը գործում Է ամբողջ երկրի մասշտաբով, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!