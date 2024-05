Հայաստանի նախագահը ցավակցել է Իրանի կառավարությանն ու ժողովրդին

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ցավակցել է Իրանի կառավարությանը և ժողովրդին՝ ուղղաթիռի վթարի հետևանքով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի և նրան ուղեկցող անձնակազմի զոհվելու առնչությամբ:

«Խորապես ցնցված եմ ուղղաթիռի կործանման սարսափելի լուրից, որի հետևանքով զոհվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը, պաշտոնատար այլ անձինք:

Իմ անկեղծ ցավակցությունն եմ հայտնում Իրանի կառավարությանը և բարեկամ ժողովրդին: Մենք կիսում ենք Իրանի ժողովրդի վիշտը և մաղթում տոկունություն ու ուժ այս դժվարին պահին»,- «X»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Խաչատուրյանը։

Deeply shocked by the devastating news of helicopter crash, which claimed lives of Dr. Seyyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran, Foreign Minister Amirabdollahian, other officials.

