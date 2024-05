Սլովակիայի վարչապետի դեմ մահափորձ է կատարվել․ նա վիրավոր է

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիկոյի վրա կրակել են կառավարության նիստից հետո, որն անցկացվել է մայրաքաղաք Բրատիսլավայից շուրջ 180 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հանդլովա քաղաքում։

«Արմենպրես»-ն այս մասին տեղեկանում է Reuters գործակալությունից։

Վարչապետի վիրավորվելու մասին հայտնել է Սլովակիայի խորհրդարանի խոսնակ Լուբոս Բլահան։

Ականատեսներից մեկը Reuters-ին հայտնել է, որ մի քանի կրակոց է լսվել, և ոստիկանությունը ձերբակալել է մեկ տղամարդու և մեքենայով տարել նրան։

Սլովակիայի վարչապետը վիրավոր է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց։

Footage of the first moments after Slovakia's prime minister, Robert Fico, were shot pic.twitter.com/RoqD0wLBdL