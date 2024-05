ԵԱՀԿ գործող նախագահը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման համաձայնությունը ճիշտ ուղղությամբ ընթացող քայլ է համարում

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Մալթայի արտաքին գործերի նախարար, ԵԱՀԿ (Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն) գործող նախագահ Իեն Բորջի գնահատմամբ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման մասին վերջերս ձեռք բերված համաձայնությունը ճիշտ ուղղությամբ ընթացող քայլ է։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Իեն Բորջը նշել է Բաքվում՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո X-ի իր միկրոբլոգում կատարած գրառման մեջ։

«Հայաստանի հետ սահմանագծման մասին վերջերս հայտարարված համաձայնությունը ճիշտ ուղղությամբ քայլ է։ Երկու երկրներին խրախուսել եմ պահպանել խաղաղ բանակցությունների դինամիկան՝ ի շահ ժողովուրդների»,-նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը և հավելել, որ Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահին՝ մտքեր փոխանակելու Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ԵԱՀԿ ջանքերի վերաբերյալ։

This morning in Azerbaijan I met @presidentaz to exchange views on @OSCE efforts in the South Caucasus region.



Recently announced border demarcation agreement with Armenia is a step in the right direction. Encouraged the two countries to maintain momentum in peace discussions,… pic.twitter.com/YWmP59Dclp