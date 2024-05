Սերբիայի ԱԳ նախարարը լավատես է Հայաստանի հետ համագործակցության հեռանկարների առումով

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Սերբիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Մարկո Ջուրիչն արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի՝ իրեն ուղղված շնորհավորանքին։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին սերբ նախարարը գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։

«Բարձր եմ գնահատում իմ գործընկերոջ՝ Արարատ Միրզոյանի ջերմ շնորհավորանքները։ Այս տարի, երբ մենք նշում ենք Սերբիա-Հայաստան դիվանագիտական ​​հարաբերությունների 30-ամյակը, ես լավատես եմ մեր հետագա համագործակցության հեռանկարների առումով», - նշել է նորանշանակ նախարարը։

I appreciate the warm congratulations extended by my colleague @AraratMirzoyan.



In the year in which we are marking the 30th anniversary of #Serbia-#Armenia diplomatic relations, I am optimistic about the prospects of our future cooperation. https://t.co/5tPXrQpyAj