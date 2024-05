Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում բացվել է նոր Black Box լաբորատորիան

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում (ԳՏԿ) բացվել է Black Box միջդիսիպլինար ինկուբացիոն լաբորատորիա։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ նոր լաբորատորիայի հիմքում ընկած է գիտության, արվեստի, արհեստի և տեխնոլոգիաների փոխհարաբերության և միջոլորտային համագործակցության ուսումնասիրությունը: Այն իրականացնելու է ինկուբացիոն ծրագրեր՝ միտված գաղափարների և դրանց նախատիպերի մշակմանը, ինստիտուցիոնալ համայնքների ձևավորմանը և միջդիսցիպլինար համագործակցությունների խթանմանը։

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (ՁԻՀ) և «Galique Art SpaceArt Space»-ի կողմից հիմնված Black Box լաբորատորիայի գործունեության մեկնարկն ազդարարող միջոցառման շրջանակում ներկայացվել է «How do you want to live?/Ինչպե՞ս եք ցանկանում ապրել» խորագրով ֆոտոցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են գերմանացի լուսանկարիչ Ռալֆ Բաքերի և Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն ծրագրի ղեկավար Բելլա Հարությունյանի աշխատանքները։