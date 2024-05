ՀՀ ԱԳՆ-ը շնորհավորել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանն՝ Ազատության օրվա կապակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 27 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Հարավաֆրիկյան Հանրապետությանը՝ Ազատության օրվա 30-ամյակի կապակցությամբ։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ ՀՀ ԱԳ նախարարությունը գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում։

«Ոգեկոչելով Հարավաաֆրիկյան Հանրապետության Ազատության օրվա 30-ամյակը՝ մենք մեր սրտանց շնորհավորանքներն ենք հղում ՀԱՀ կառավարությանն ու ժողովրդին»,-նշված է նախարարության գրառման մեջ։

ՀՀ ԱԳ նախարարությունը հավելել է, որ Հայաստանը ձգտում է խորացնել իր համագործակցությունը Հարավաֆրիկյան Հանրապետության հետ՝ հիմնված ազատության, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և միջազգային արդարության ընդհանուր արժեքների վրա։

Commemorating the 30th anniversary of the #SouthAfrica’s Freedom day, we convey our heartfelt congratulations to the Government & people of .#Armeniais keen to deepen its cooperation with South Africa based on shared values of freedom, democracy, human rights &… pic.twitter.com/BcDsUQYdtk