Բիզնեսի վրա AI-ի թողած ազդեցության թեմայով պանելային քննարկմամբ մեկնարկեց InTech Armenia ամենամյա տեխնոլոգիական միջոցառումը

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն ու նախագծերի իրականացմանն առնչվող կարևոր հարցերի քննարկման համար բիզնեսի և ՏՏ մատակարարների հետ համագործակցությամբ կայացավ InTech Armenia ամենամյա տեխնոլոգիական միջոցառումը, որը նպատակ ունի բացահայտելու ՏՏ ոլորտի հիմնական միտումները և Հայաստանում բիզնեսի կարիքները։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ «Shaping the Future of Business: Harmonizing AI, Cybersecurity and Digital Advancements» խորագիրը կրող միջոցառման պանելային քննարկման շրջանակում մի խումբ մասնագետներ ուսումնասիրեցին, թե ինչպես է AI-ն (արհեստական բանականություն) ազդում բիզնեսի վրա, քննարկեցին, թե ինչպես է այն օգնում ավելի արդյունավետ գործել:

Noventiq ընկերության ԱՊՀ երկրներում Microsoft-ի ամպային լուծումների զարգացման պատասխանատու Ասյա Դալլաքյանը նկատեց՝ վերջին տարիներին արհեստական բանականության (AI) տարածումը դարձել է իսկապես ուշագրավ երևույթ, հեղափոխել է կյանքի տարբեր ոլորտներ:

««Ֆեյսբուք»-ից, սոցիալական այլ հարթակներից տարիներ պահանջվեց 100 մլն օգտատեր ունենալու համար: Այնինչ AI-ն այդ ցուցանիշին հասավ մի քանի ամսում: Սա ընդգծում է AI-ի ուժը՝ խոստանալով ինչպես դրական տեղաշարժեր, այնպես էլ հնարավոր վտանգներ»,- ասաց Դալլաքյանը:

Դալլաքյանը նշեց AI-ի բազմաթիվ առավելությունները՝ ընդգծելով դրա դերը գործառնական արդյունավետության բարձրացման և մարդկային սխալների նվազեցման գործում: «AI-ը պարզեցնում է առաջադրանքները՝ ազատելով մարդկանց սովորական պարտականություններից: Բացի այդ, արհեստական բանականության՝ ծախսերը նվազեցնելու և նորարարություններ ինտեգրելու հնարավորությունները կազմակերպություններին տալիս են մրցակցային առավելություններ՝ խթանելով առաջընթացը տարբեր ոլորտներում»,- ներկայացրեց Դալլաքյանը:

Vertex Technology ընկերության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գլխավոր մասնագետ Սերգեյ Բուտենկոն հավելեց՝ AI-ի ինտեգրումն ընկերություններում առաջնային է: Նրա խոսքով՝ այս առաջադեմ տեխնոլոգիաները ոչ միայն ավտոմատացնում են բովանդակության ստեղծման գործընթացները, այլ նաև ապահովում են անհատականացված սպառողների ներգրավվածություն՝ հեղափոխելով շուկայավարման ռազմավարությունները և հաճախորդների ներգրավվածությունը:

Viasat Tech ընկերության տեխնիկական տնօրեն Եվգենի Իլյուշին էլ շեշտեց՝ AI-ի ներդրման նկատմամբ մանրակրկիտ մոտեցման անհրաժեշտությունը՝ նախազգուշացնելով ապատեղեկատվության ռիսկերն և կիբեռանվտանգության սպառնալիքները:

«AI-ն այժմ հասանելի է նույնիսկ փոքր և միկրոբիզնեսի համար: Պե տք է ուշադրություն դարձնենք առաջացող ռիսկերին հակազդելու համար անվտանգության հուսալի միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտությանը»,- ընդգծեց Իլյուշինը:

Security Vision ընկերության բիզնեսի զարգացման պատասխանատու Պավել Լյուբոմսկին ընդգծեց AI-ի կարևոր դերը կիբեռսպառնալիքների նկատմամբ խոցելի ոլորտների ամրապնդման գործում, ինչպիսիք են բանկային և հանրային ծառայությունների ոլորտները:

«AI-ը միայն մեկ արդյունաբերության համար չէ, այն կվերափոխի բոլոր ոլորտները։ Հեռահաղորդակցություն, անվտանգ միջավայր և բովանդակության ստեղծում․ հատկապես այս ոլորտներում AI-ի ներդրումը կարող է հանգեցնել էական փոփոխությունների»,- այս մասին էլ նշեց DDN ընկերության արևմտյան եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների HPC և AI վաճառքի տնօրեն Մանուսոս Մարկուցակիսը ՝ խոսելով AI-ի փոխակերպող ներուժից:

Դալլաքյանն ուշադրություն հրավիրեց, այն հանգամանքի վրա, որ արհեստական բանականության վրա հիմնված տնտեսությանն անցնելը պահանջում է աշխատուժի դինամիկայի վերագնահատում: Սերգեյ Բուտենկոն էլ հավելեց՝ AI-ի առաջ քաշած ռիսկերը ներառում են մրցակցության ուժեղացումից մինչև աշխատատեղերի փոփոխություն:

«AI-ի ներդրման հետ կապված ռիսկերը բաժանվում են երկու հիմնական կատեգորիաների: Առաջին հերթին, առկա են տեղական ռիսկեր, որոնք կարող են դիտարկվել որպես խնդիրներ, հատկապես մրցակցության տեսանկյունից: Սա ներառում է նկատառումներ այն մասին, թե ով կարող է առավել արդյունավետ և արագ ներդնել և օգտագործել արհեստական բանականությունը, ինչը, ի վերջո, որոշում է, թե ով է հաջողության հասնելու շուկայում: Բացի այդ, բարձր մակարդակի ընկերությունների և փոքր կազմակերպությունների միջև անհավասարության ավելացման վտանգ կա: Խոշոր ընկերություններն իրենց հիմքում ունեն մեծ քանակությամբ տվյալներ, ինչը նրանց առավելություն է տալիս արհեստական բանականության մոդելներ պատրաստելու և այլ առաջադեմ գործիքներ օգտագործելու հարցում: Այնուամենայնիվ, արհեստական բանականության գործիքների ժողովրդավարացումը որոշակիորեն հավասարեցնում է խաղի պայմանները ՝ թույլ տալով տարբեր չափերի ընկերություններին ունենալ նմանատիպ հնարավորություններ: Մյուս կողմից, կան ավելի լայն սոցիալական ռիսկեր, հատկապես կապված աշխատատեղերի տեղաշարժի հետ: Քանի որ AI-ի տեխնոլոգիաները զարգանում են, դրանք կարող են փոխարինել մասնագիտությունների լայն տեսակների՝ ինչպես սովորական, այնպես էլ ստեղծագործական: Սա լուրջ խնդիրներ է ստեղծում կառավարությունների համար գործազրկության խնդրի լուծման և տեղահանված աշխատողների վերապատրաստման առումով։ Ավելին, որոշ մասնագիտությունների կորուստը կարող է ունենալ մշակութային հետևանքներ ՝ պոտենցիալ նվազեցնելով ստեղծագործական ոլորտների բազմազանությունն ու հարստությունը»,- ներկայացրեց Բուտենկոն։

Նրա խոսքով՝ ընդհանուր առմամբ այս ռիսկերը կարևորում են ինչպես կազմակերպչական, այնպես էլ կառավարական մակարդակներում՝ ապահովելու համար, որպեսզի արհեստական բանականության ներդրման առավելությունները հավասարակշռված լինեն հասարակության վրա դրա հնարավոր հետևանքները վերացնելու անհրաժեշտության հետ:

Եվգենի Իլյուշինը վստահեցրեց՝ արհեստական բանականությունը, չնայած նրան, որ կարող է աշխատանքներ խլել, կարող է նաև նորերը ստեղծել: «Ներքին այրման շարժիչի գյուտը սկիզբ դրեց համաշխարհային արդյունաբերության, որը ներառում էր անձնակազմի և հարակից սարքավորումների արտադրություն և սպասարկում: Նմանապես, մեքենաների ստեղծմամբ ի հայտ եկավ մի ամբողջ արդյունաբերություն, որը պահանջում էր տրանսպորտային միջոցների արտադրություն և սպասարկում: Այժմ մենք տեսնում ենք նմանատիպ միտում նոր տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, ինչը վկայում է նոր արդյունաբերության առաջացման մասին: Այս նոր ոլորտը ներուժ ունի առաջ տանելու ինչպես մեր տնտեսությունը, այնպես էլ մարդկությանը՝ ստեղծելով բազմաթիվ աշխատատեղեր: Փաստորեն, դա մեծապես բարելավում է հասարակության տարբեր ասպեկտները»,- մանրամասնեց Իլյուշինը:

Դալլաքյան էլ նկատեց՝ AI-ի գալուստը հնարավորություն է տալիս, ազատվելով ֆիզիկական աշխատանքից, կենտրոնանալ ստեղծագործական գործունեության վրա։

«Չնայած արհեստավորի ավանդական հմտությունները շարունակում են մնալ արդիական՝ տարբեր ոլորտներում աճում է մրցակցությունը մարդկայինի և արհեստական բանականության միջև: Սա հարցեր է առաջացնում կարգավորման և էթիկական նկատառումների վերաբերյալ: Արդյոք կարգավորումը պետք է բխի պետությունի”ց, թե” պետք է մշակվեն տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք թույլ կտան սպառողներին տեղեկացված ընտրություն կատարել մարդու ստեղծագործականության և արհեստական բանականության միջև: Ի վերջո, արհեստական բանականության պատասխանատու և մտածված օգտագործումը կարող է զգալի օգուտներ բերել, մինչդեռ դրա ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել անկանխատեսելի հետևանքների: Այսպիսով, որոշումը, թե ինչպես օգտագործել այս տեխնոլոգիաները, մնում է մեզ վրա, և չափազանց կարևոր է զգուշությամբ մոտենալ այս որոշմանը»,-եզրափակեց Դալլաքյանը։

Պանելային քննարկման շրջանակում մասնագետները եկան այն եզրահանգման, որ արհեստական բանականությունը շարունակում է ներթափանցել մեր կյանքի բոլոր ոլորտներ, և անհրաժեշտ են մտածված նկատառումներ ու ակտիվ միջոցներ դրա առավելություններից օգտվելու համար՝ միաժամանակ նվազեցնելով ռիսկերը:

Քննարկման ընթացքում համապարփակ պատասխաններ տրվեցին թեմայի վերաբերյալ ներկաների մոտ ծագած հարցերին, իսկ երկրորդ մասում ՏՏ գլոբալ ընկերությունների ներկայացուցիչները կիսվեցին տեխնոլոգիայի աշխարհի վերջին նորարարություններով և պատկերացումներով:

Միջոցառումը կազմակերպվել էր Noventiq ընկերության կողմից: