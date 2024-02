Պատմության թանգարանում կայացավ բարձրաժեք աշխատությունների հերթական շնորհանդես-վաճառքը

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի պատմության թանգարանում կայացավ 2023 թվականին թանգարանի կողմից հրատարակված գրքերի շնորհանդես-վաճառքը։

Ներկայացվել էին հետևյալ աշխատությունները՝ Ա. Իսրայելյան «Աղ ու հաց», «Լճաշենի ամրոցն ու դամբանադաշտը» (կազմող Բեն Վարդանյան), «Հայաստանի քարի դարը։ Կատալոգ-պատկերագիրք։ Հատոր I։ Ստորին պալեոլիթ», Հ. Հովհաննիսյան «Sylloge Nummorum Byzantinorum Armenia IV. բյուզանդական դրամներ. Byzantine Coins (1028-1059)», «Աշխատություններ Հայաստանի պատմության թանգարանի» պարբերականի 11-րդ և 12-րդ համարներ, Լ․ Ավանեսյան “The Etymology and Semantics of Ornaments in Armenian Carpets”։

Լուսանկարները` Մխիթար Խաչատրյանի

«Արմենպրես»-ի հետ զրուցում Հայաստանի պատմության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Նժդեհ Երանյանը նշեց, որ 2021 թվականից արդեն ավանդույթի համաձայն՝ յուրաքանչյուր տարի, գրքի տոնին ընդառաջ, թանգարանը կազմակերպում է նախորդ տարվա հրատարակությունների շնորհանդես։

«Նախ ներկայացնում ենք նոր հրատարակությունները, որովհետև տեսնում ենք, որ ընթերցողները, հետազոտողներն ու մասնագետներն ունեն անմիջական շփման կարիք։ Ընթերցողները գիրք ձեռք բերելուց զատ, ծանոթանում են հեղինակների հետ և միասին քննարկում բազմատեսակ հարցեր։ Միջոցառումն այդ տեսանկյունից բավականին հետաքրքիր է։ Այս անգամ ընթերցասեր հանրությանն ենք ներկայացրել վեց մենագրություն, կատալոգ և հետազոտական բնույթի տարբեր աշխատություններ, ինչպես նաև մեր թանգարանի աշխատությունների երկու նոր համարները։ Ներկայացված գրքերն, ինչ խոսք, բազմաբովանդակ են՝ հնագիտությունից մինչև դրամագիտություն և ազգագրություն»,- ասաց Երանյանը։

Նրա տեղեկացմամբ՝ օրինակ Լճաշենի հնավայրից հայտնաբերված քարե դարի գործիքների մասին պատմող աշխատությունը Հայաստանում իր տեսակի մեջ առաջինն է և դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանից սպասված գիրք է, քանի որ շքեղ գտածոները պեղվել են մասնագետների, մասնավորապես Հարություն Մնացականյանի արշավախմբի անդամների կողմից։ Ներկայացրել ենք նաև թանգարանի զենքերի կատալոգը, որի երկամյա վաղեմության հրատարակումը հնարավոր եղավ հովանավորչության շնորհիվ։ Հովանավորի ցանկությամբ՝ տպագրված 200 օրինակներն ամբողջությամբ սպառվեցին նվիրատվության եղանակով։ Դրա վերահրատարակումը պայմանավորված է մեծ պահանջարկով։ Կարևոր արժեք են ներկայացնում նաև բյուզանդական դրամներին և գորգագործությանը նվիրված աշխատությունները։ Վերջինը հրատարակվել է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից տրամադրված օտարերկրյա գրականության հանրահռչակման դրամաշնորհի միջոցով։ Այն տպագրվել է 1000 օրինակով և բաժանվելու է աշխարհի տարբեր գրադարաններին ու համալսարաններին։

«Ներկայացված գրքերն իրենց գիտական արժեքով և գեղագիտական նշանակությամբ բարձորակ հրատարակություններ են, լուսանկարներով, ուղեկցող ընդարձակ ու հետաքրքիր տեքստերով։ Մեզ համար առանձնահատուկ կարևոր են նաև Պատմության թանգարանի երկու հատորները, որոնց հրատարակման աշխատանքները մեկնարկել են դեռ նախորդ դարի 40-ական թվականներից՝ Կարո Ղաֆադարյանի գլխավորությամբ։ Խորհրդային տարիներին հրատարակվել են որոշ համարներ (յոթերորդը՝ 1981 թվականին), տպագրական աշխատանքները վերսկսվել են 2021 թվականից։ Արդեն ունենք հինգ ձեռնարկ, որոնց վերաբերյալ ստացել ենք շատ դրական արձագանքներ։ Այնպես որ մեր թանգարանի հատորները գեղագիտական ու գիտական առումով նույնպես ներկայանալի աշխատություններ են»,- ասաց Երանյանը։

Նա հավելեց, որ տարեկան փորձում են հրատարակել թանգարանի աշխատությունների առնվազն երկու հատոր՝ հետաքրքիր հոդվածներով, որոնց հեղինակները նաև արտասահմանից են։ Օրինակ՝ 2023 թվականի հրատարակությունն իր մեջ ամփոփել է քառասուն հոդված, որոնցից տասներեքն արտերկրից էին։

«Մեր օրերում գիրք հրատարակելը բավականին բարդ ու ծախսատար գործընթաց է։ 21-րդ դարում հնարավոր չէ հրատարակել ցածր տեխնիկական որակի գրքեր և ակնկալել, որ դրանք կունենան պահանջարկ։ Հրատարակչական աշխատանքը, սկսած պատրաստական փուլից, հսկայական գործընթաց է։ Չափազանց կարևոր են նաև վերականգնողական աշխատանքները, և ես շնորհակալ եմ մեր ֆոնդապահներին ու վերականգնողներին՝ չերևացող ծանր բեռն իրենց ուսերին կրելու համար։ Տեքստերի պատրաստումը նույնպես ժամանակատար պրոցես է, որին միանում է թանգարանի ամբողջ թիմը։ Մեր գրքերը հիմնականում հրատարակվում են մեր կարողություններով, այսինքն՝ թանգարանի ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքում ձևավորված միջոցներով։ Դիմում ենք նաև մեկենասներին և հովանավորներին»,- ասաց Հայաստանի պատմության թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրենը։

Մանվել Մարգարյան