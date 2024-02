Իսրայելական ուժերը ներխուժել են Գազայի հարավում գտնվող ամենամեծ՝ «Նասեր» հիվանդանոց. ԻՊԲ

ԵՐԵՎԱՆ, 15, ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը (ԻՊԲ) հայտարարել է, որ իր հատուկ ջոկատայինները մտել են Գազայի հատվածի Խան Յունիս քաղաքում գտնվող պաշարված «Նասեր» հիվանդանոց: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ հիվանդանոցում գործողություն սկսելու մասին ԻՊԲ-ն հայտնել է X սոցիալական հարթակում տարածված տեսանյութում։

We have credible intelligence that Hamas held hostages in Nasser Hospital.



“Since the Hamas massacre of October 7, the IDF has been operating to fulfill its mission of dismantling Hamas and bringing our hostages home.” pic.twitter.com/5gzcbH6Vzc