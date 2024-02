ՀՀ ԱԳՆ-ն շնորհավորական ուղերձ է հղել Չինաստանին՝ Գարնան տոնի կապակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ,10 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը շնորհավորական ուղերձ է հղել Չինաստանին՝ Գարնան տոնի կապակցությամբ: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ ԱԳՆ-ն իր շնորհավորական ուղերձը հրապարակել է X-ի իր միկրոբլոգում։

We extend our warm congratulations on the occasion of the #SpringFestival & wish our Chinese friends & colleagues the best of success & well being in the Year of Dragon. pic.twitter.com/n00v4IBuaE