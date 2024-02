Կիևում գտնվող Ժոզեպ Բորելն առավոտը դիմավորել է ապաստարանում

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Կիևում այցով գտնվող Եվրամիության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Ժոզեպ Բորելը գիշերն անցկացրել է ապաստարանում, քանի որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը ենթարկվել է հրթիռային հարձակման։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Բորելն այս մասին հայտնել է X սոցիալական հարթակի իր էջում՝ գրառմանը կցելով լուսանկար։

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd