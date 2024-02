Հայաստանի բասկետբոլի մի շարք տարիքային հավաքականների մրցակիցները Եվրոպայի առաջնություններում հայտնի են

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գերմանիայի Ֆրայզինգ քաղաքում կայացել է բասկետբոլի Եվրոպայի 2024թ. առաջնությունների վիճակահանությունը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` իրենց մրցակիցներին իմացել են Հայաստանի տղամարդկանց մինչև 16 տարեկանների (C դիվիզիոն), Մ18 (C դիվիզիոն), Մ20 (B դիվիզիոն) և կանանց Մ16, Մ18 (C դիվիզիոն) տարեկանների հավաքականները: Պարզ են դարձել նաև Հայաստանի կանանց ազգային հավաքականի մրցակիցները։



Տղամարդկանց Մ16 տարեկանների հավաքականն ընդգրկվել է С դիվիզիոնի B ենթախմբում, որտեղ կմրցի Կոսովոյի, Ջիբրալթարի, Սան Մարինոյի հավաքականների հետ: Հանդիպումները կկայանան 2024 թվականի հուլիսի 9-ից 14-ը Ալբանիայի Դուրես քաղաքում:



Մ18 տարեկանների հավաքականը հայտնվել է С դիվիզիոնի B ենթախմբում, որտեղ կմրցի Մոլդովայի, Մոնակոյի, Ադրբեջանի հավաքականների հետ: Հանդիպումները կկայանան 2024 թվականի հուլիսի 23-ից 28-ը Ալբանիայի Էլբասան քաղաքում:



Մ20 տարեկանների հավաքականը ընդգրկվել է B դիվիզիոնի C ենթախմբում, որտեղ կմրցի Շվեդիայի, Հունգարիայի, Ուկրաինայի, Կոսովոյի և Մոլդովայի հավաքականների հետ: Հանդիպումները կկայանան 2024 թվականի հուլիսի 12-ից 21-ը Ռումինիայի Պիտեշտ քաղաքում:



Կանանց Մ16 տարեկանների հավաքականը հայտնվել է С դիվիզիոնի A ենթախմբում, որտեղ կմրցի Վրաստանի, Ադրբեջանի և Կիպրոսի հավաքականների հետ: Հանդիպումները կկայանան 2024 թվականի հուլիսի 9-ից 14-ը Ջիբրալթարում:



Կանանց Մ18 տարեկանների հավաքականն էլ ընդգրկվել է C դիվիզիոնի B ենթախմբում, որտեղ կմրցի Ալբանիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի թիմերի հետ: Հանդիպումները տեղի կունենան հուլիսի 23-ից 28-ը Կոսովոյի Պրիշտինա քաղաքում:



Կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականը Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնությունում հայտնվել է B ենթախմբում, որտեղ կհանդիպի Նորվեգիայի, Ալբանիայի, Անդորրայի ընտրանիների հետ: Առաջնությունը կանցկացվի հունիսի 25-ից հունիսի 30-ը Կոսովոյի Պրիշտինա քաղաքում: