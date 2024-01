Դելիում մառախուղի պատճառով տեսանելիությունը հասել է զրոյի

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Խիտ մառախուղի պատճառով Հնդկաստանի մայրաքաղաքային շրջան Դելիում խափանվել է բնականոն կյանքը։ Հետաձգվել է շուրջ 50 թռիչք, ինչպես նաև առնվազն երկու տասնյակ գնացքի մեկնում։ Այս մասին հաղորդում է «Արմենպրես»-ը՝ վկայակոչելով BBC-ի հրապարակումը։

Հնդկաստանի օդերևութաբանական վարչությունը հայտնել է, որ մայրաքաղաքի որոշ հատվածներում տեսանելիությունը հասել է զրոյի։

Դելիում և Հնդկաստանի տարբեր հատվածներում ձմռանը հաճախ է մառախուղ լինում։ Այս տարի, սակայն, Դելիում ցուրտ եղանակը մի քանի ռեկորդներ է սահմանել։ Ըստ երկրի օդերևութաբանական վարչության՝ հունվարը եղել է վերջին 13 տարիներին ամենացուրտը․ օդի առավելագույն ջերմաստիճանը եղել է ըստ Ցելսիուսի 17,7 աստիճան։

#WATCH | Delhi: A thick layer of fog enveloped parts of the national capital this morning.



