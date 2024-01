Երբ Ստրասբուրգ գամ, աշխատիր աչքիս չերևալ. Մարուքյանն անդրադարձել է ուկրաինացի պատգամավորի պրոադրբեջանական ելույթին

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուքյանն անդրադարձել է ԵԽԽՎ-ում Ուկրաինայի Ռադայի պատվիրակության անդամ Ալեքսեյ Գոնչարենկոյի պրոադրբեջանական ելույթին:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ X-ի իր միկրոբլոգում Մարուքյանը հիշեցրել է, որ դեռևս 2021 թվականին՝ որպես ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ, ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի ամոթալի «ռազմական ավարի պուրակի» մասին, որտեղ ադրբեջանական ռեժիմը ցուցադրում է հայ ռազմագերիների մանեկեններ, ներկայացրել է Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական հանցագործությունները, երբ ուկրաինացի պատգամավորը նիստը նախագահողին բողոքել է, որ թույլ է տվել Մարուքյանին պաստառներով ելույթ ունենալ, իսկ իրեն թույլ չի տվել նույնն անել։ Այդ բողոքի ակցիան ավարտվել է նրանով, որ ԵԽԽՎ նախագահը ուկրաինացի պատգամավորին խնդրել է դուրս գալ նիստերի դահլիճից։

Back in 2021, as a member of PACE delegation, I had a speech about Azerbaijan’s disgraceful Trophy Park, where the Azerbaijani regime had placed mannequins of Armenian prisoners of war.



While presenting the war crimes carried out by Azerbaijan in my speech, this Ukrainian MP… https://t.co/CwLFItlOYr pic.twitter.com/nYFGYq6t38