Արարատ Միրզոյանն ու տարբեր երկրներում հավատարմագրված ՀՀ դեսպանները քննարկել են Հարավային Կովկասի իրավիճակը

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն ու եվրոպական երկրներում, ԱՄՆ-ում և Կանադայում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանները, նաև միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հանդիպում են ունեցել Վիեննայում հունվարի 20-21-ը:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը X-ի միկրոբլոգում:

On January 20-21 in Vienna with participation of FM @AraratMirzoyan meeting of #Armenia’s Ambassadors accredited in European countries, USA & Canada as well as representatives in int’l organizations took place.



FM’s remarks were followed by discussion on current situation in… pic.twitter.com/iOIqgPIsyZ