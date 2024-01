Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը 1500-րդ պարեկությունն է իրականացրել

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանում Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը 1500-րդ պարեկությունն է իրականացրել Ադրբեջանի հետ սահմանամերձ գոտիներում։

Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնել է Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը՝ X-ի միկրոբլոգում կատարած գրառմամբ։

Today, #EUMA marks 1500 patrols to the border areas. The Mission is tasked with observing and reporting on the situation on the ground. #EUMA conducts patrols from 6 operating bases in Kapan, Goris, Jermuk, Yeghegnadzor, Martuni & Ijevan. pic.twitter.com/nyg1zpeos8