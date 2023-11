Արարատ Միրզոյանը ֆրանսիացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է տարածաշրջանային հարցերը

ԵՐԵՎԱՆ, 11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Փարիզում մտքեր է փոխանակել Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Կատրին Կոլոնայի և Փարիզի քաղաքապետ Անն Իդալգոյի հետ:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Միրզոյանն այս մասին մանրամասներ է ներկայացրել X-ի իր էջում:

«Փարիզի խաղաղության 6-րդ համաժողով»-ի շրջանակում հնարավորություն ունեցանք մտքեր փոխանակել Կատրին Կոլոնայի և Անն Իդալգոյի հետ: Հայաստանի և Ֆրանսիայի միջև համագործակցության ընդլայնված օրակարգը, ինչպես նաև տարածաշրջանային հարցերը մեր շարունակական քաղաքական երկխոսության մաս են կազմում»,-գրել է ՀՀ ԱԳ նախարարը:

On the margins of 6th Paris Peace Conference had a chance to briefly exchange @MinColonna & @Anne_Hidalgo. Enhanced agenda of cooperation between #Armenia and #France as well as region issues are part of our continuous political dialogue. pic.twitter.com/htryB7h6jl