Ստրասբուրգը՝ հայ երիտասարդների ցանցի զարգացման հարթակ

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Համաշխարհային հայկական Երիտասարդական «Ոստայն»-ի (WostAYN) նախաձեռնությամբ և Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ նոյեմբերի 5-11-ը Ստրասբուրգում տեղի է ունենում «Right for Democracy with the Community!» ուսումնական ծրագիրը։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ ծրագիրն իր շուրջն է համախմբել եվրոպական 14 երկրներում բնակվող 30 երիտասարդի՝ ներկայացնելու և քննարկելու ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, հայկական համայնքներում իրենց դերակատարության, հայրենիք-սփյուռք կապերի ամրապնդման հարցերը։

Ծրագրի բացման արարողությանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ԵԽ Ստրասբուրգի Երիտասարդական կենտրոնի փոխտնօրեն Սառա Վալտերը և ներկայացրել ԵԽ գործունությունը, ծրագրի նպատակներն ու առաջիկա անելիքները։ Եվրախորհրդի կրթության և վերապատրաստման բաժնի ղեկավար Ռուի Գոմենշն էլ ներկայացրել է բաժնի գործունեությունը, նպատակները և պատասխանել մասնակիցների հարցերին։

Դասախոսությամբ հանդես են եկել ԵԽ փորձագետներ՝ «Ոստայն»-ի նախագահ, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ԳԿՄԿ դեկան, «Կրթության կառավարում» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար Ատոմ Մխիթարյանը և Սանկտ Պետերբուրգի արդյունաբերական տեխնոլոգիաների և դիզայնի պետական համալսարանի դոցենտ, ԵԽ վերապատրաստողների թիմի անդամ Ռուզաննա Իվանյանը։ ԵԽ փորձագետները ներկայացրել են Ժողովրդավարության մոդելները, երիտասարդների մասնակցության աստիճանները, համայնքներում ակտիվ ներգրավվելու և որոշում կայացնելու գործընթացներում երիտասարդների դերակատարության ձևաչափերն ու հնարավորությունները։

Ուսուցողական դասընթացի մասնակիցները կիսվել են համայնքային մասնակցության իրենց փորձառությամբ՝ ներկայացնելով ընձեռնված հնարավորությունները և առկա հնարավոր խնդիրները։

Ծրագրի մասնակիցները պատիվ են ունեցել հյուրընկալելու Եվրոպայի Խորհրդում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ Արման Խաչատրյանին։ Դեսպանը ներկայացրել է Եվրախորհրդում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, իրականացրած աշխատանքները, ինչպես նաև հանգամանորեն պատասխանել երիտասարդների բոլոր հարցերին։

Տեղական ժողովրդավարության մեխանիզմների կիրառմանը վերաբերվող հարցերը քննարկվել են Ստրասբուրգի փոխքաղաքապետի հետ։

ԵԽ երիտասարդական կենտրոնի ներկայացուցիչներ Անկա- Ռուխանդռա Պանդեան և Մարջիթ Բարնան ծանոթացրել են «Democracy here, Democracy Now» երկարաժամկետ ծրագրի բաղադրիչները։ Մասնակիցները հնարավորություն են ունեցել ներկա գտնվելու այս օրերին Ստրասբուրգում անցկացվող «World Forum for Democracy» համաժողովին՝ բարձրաձայնելով Հայոց Ցեղասպանությանը և Արցախի հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։

Ծրագրի նախաձեռնող Ատոմ Մխիթարյանը կարևորելով դասընթացի իրականացումը՝ տեղեկացրել է, որ արդյունքում մշակվելու է համատեղ գործողությունների պլան՝ միտված եվրոպական երկրներում հայկական համայնքների ակտիվացմանը, ինչպես նաև երիտասարդների ակտիվ ներգրավմանը տարբեր մակարդակներում հայանպաստ որոշումների կայացման գործընթացներին։

Սա ԵԽ աջակցությամբ Եվրոպայում իրականացվող «Ոստայն»-ի հերթական միջազգային ծրագիրն է, որի աշխատանքային լեզուներն անգլերենն ու հայերենն են։

Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռումինիայի, Վրաստանի, Լեհաստանի, Բելգիայի, Ուկրաինայի, Իսպանիայի, Լատվիայի, Ռուսաստանի, Էստոնիայի, Իտալիայի, Նիդերլանդների հայկական կազմակերպությունների և համայնքների ներկայացուցիչները զինվեցին գիտելիքներով և հմտություններով, ընդլայնեցին համագործակցության ցանցը։