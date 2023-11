Արարատ Միրզոյանն Անալենա Բերբոքին ներկայացրել է «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Երևանում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է Հայաստանի կողմից մշակված «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը։ Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին X-ի իր էջում գրել է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը։

At meeting FM @ABaerbock at @MFAofArmenia presented project of “#Crossroads of Peace” elaborated by #Armenia as initiative that can bring economic benefits not only to our region, immediate neighbours, but also to wider world & will become a unique guarantee for peace. pic.twitter.com/Agh0WQAeqa