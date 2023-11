Բլինքենը դարձյալ ժամանել է Իսրայել՝ քննարկելու պաղետինաիսրայելական հակամարտությունը և խաղաղ բնակչության պաշտպանելու քայլերը

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կրկին ժամանել է Իսրայել՝ երկրի կառավարության հետ քննարկումներ անցկացնելու։ Այս մասին «Արմենպրես»-ը տեղեկանում է BBC-ի հրապարակումից։

Հոկտեմբերին պաղեստինաիսրայելական հակամարտության սրացումից ի վեր Բլինքենն արդեն երկու անգամ եղել էր Իսրայելում՝ հանդիպումներ անցկացնելով երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։

Այցից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ Իսրայելի կառավարության հետ մտադիր է քննարկել պաղեստինյան ՀԱՄԱՍ արմատական շարժման դեմ Իսրայելի ռազմական գործողությունները, ինչպես նաև այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու համար։

Քննարկման թեմաներից կլինեն նաև ՀԱՄԱՍ-ի մոտ պահվող գերիները և ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության կանխումը։

Ավելի վաղ Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց էր ունեցել ԵՄ դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեպ Բորելի հետ՝ վերահաստատելով, որ Իսրայելն իրավունք ունի պաշտպանելու իրեն։ X սոցիալական ցանցում Բլինքենը հայտնել է, որ Բորելի հետ զրույցում շեշտել է քաղաքացիական անձանց կյանքը պաշտպանելու, Գազայի հատված հումանիտար օգնություն մատակարարելու և Գազայից օտարերկրացիների անվտանգ հեռացումն ապահովելու անհրաժեշտությունը։

Spoke with EU High Representative @JosepBorrellF today and reaffirmed Israel’s right to defend itself. I underscored our priorities of protecting civilian lives, delivering humanitarian aid, and ensuring the safe departure of foreign citizens from Gaza.