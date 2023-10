Բողոքի ցույցերի ժամանակ Լոնդոնում 65 բնապահպան ակտիվիստ է բերման ենթարկվել

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Բրիտանիայի խորհրդարանի հարևան հրապարակում հոկտեմբերի 30-ին ոստիկանությունը 65 մարդու է ձերբակալել Just Stop Oil-ի բնապահպանական շարժման ակտիվիստների կազմակերպած բողոքի ցույցի ժամանակ։

«Խորհրդարանի հրապարակի մոտ 25 րոպե դանդաղ երթից հետո բերման է ենթարկվել 65 մարդ»,- ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, վկայակոչելով «ՌԻԱ Նովոստի»-ին այս մասին գրել է բնապահպանական շարժումը «X» սոցիալական ցանցում։

Լոնդոնի ոստիկանությունն ավելի վաղ հայտնել էր 62 ձերբակալության մասին: Ցույցին մասնակցել են տասնյակ մարդիկ, որոնք դեմ են նավթագազային ոլորտում նոր նախագծերին։ Ակտիվիստների երթի պատճառով երթևեկությունը ժամանակավորապես խաթարվել է, սակայն ոստիկանության միջամտությունից հետո այն վերականգնվել է:

65 PEOPLE MARCHING NOW TO DEMAND AN END TO NEW OIL AND GAS



Ordinary people are in the road at Parliament Square, calling out our government's genocidal policy of new fossil fuels.



We will not stop. Sign up to march together at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/woLRMxcoxi