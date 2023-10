Ականատեսները հայտնել են, որ իսրայելական ուժերն արգելափակել են Գազայի հատվածի հյուսիսից հարավ տանող ճանապարհներից մեկը

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Պաղեստինցի ականատեսները հաղորդել են, որ իսրայելական տանկը և զրահապատ մեքենան փակել են Գազայի հատվածի առանցքային ճանապարհներից մեկը, որը անկլավի հյուսիսը կապում է հարավին, և մոտեցել են Գազա քաղաքին։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին հաղորդում է BBC-ն։

WATCH: The IDF continued its ground operations inside Gaza on Monday morning, destroying Hamas terrorist infrastructure across the Strip.



(CREDIT: @IDF ) Read more: https://t.co/W7WEgelv3a pic.twitter.com/4sR1yzo97o