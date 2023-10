Եգիպտոսում զանգվածային ավտովթարի հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է զոհվել

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եգիպտոսում՝ Կահիրեն Ալեքսանդրիային կապող ավտոմայրուղու վրա, մի քանի ավտոմեքենաների բախման հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է զոհվել:

Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, վկայակոչելով ՏԱՍՍ-ին, այս մասին հայտնել են Բուխեյրա նահանգի անվտանգության ծառայությունից, որի տարածքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար:

«Վթարի հետևանքով զոհվել է 32 մարդ, 60-ը վիրավորվել են»,-նշել է ծառայության ներկայացուցիչը:

#WATCH : 32 people were killed and another 60 injured as a result of a massive road accident in Egypt.#Egypt #accident #EgyptAccident #LatestNews #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/s1TC4vFmn7