ALDE-ն կոչ է անում ավելացնել տնտեսական աջակցությունը Հայաստանին ՝ ԼՂ-ի հայերին օգնելու համար

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում հավաքված «Լիբերալների ու դեմոկրատների դաշինք հանուն Եվրոպայի» (ALDE) կուսակցության խորհուրդը Ադրբեջանի հարձակումից հետո Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի և Հայաստանի հասցեին շարունակվող սպառնալիքների վերաբերյալ բանաձև է ընդունել։ Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, X-իր իր միկրոբլոգում այս մասին գրել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուքյանը։

The Council of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) Party @ALDEParty convening in Bucharest, Romania on 20-21 October 2023, adopted a resolution on “The situation in Nagorno-Karabakh after Azerbaijan’s attack and the continuing threats against Armenia”.



