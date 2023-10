Կանադայի Սենատի անդամը կոչ է անում անուշադրության չմատնել հայ ժողովրդին

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Կանադայի Սենատի անդամ Լեո Հուսակոսը կոչ է անում անուշադրության չմատնել հայ ժողովրդին։ «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նա գրառում է կատարել X-ի իր միկրոբլոգում՝ կից հրապարակելով իր ելույթը Կանադայի սենատում։

Around the world today, we are seeing the consequences of forgetting our past. We are repeating the darkest parts of our history, not just in Israel, but also in places like #Artsakh. PLEASE WATCH as I plead for the Armenian people not to be forsaken. https://t.co/MT1HAr25E2