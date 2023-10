Կատարի միջնորդությամբ ուկրաինացի մի քանի երեխաներ Ռուսաստանից վերադարձել են հայրենիք

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Կատարի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն՝ Ռուսաստանից ուկրաինացի մի քանի երեխա վերադարձել է հայրենիք։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին հաղորդել է Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը։

«Կատարն ուրախությամբ հայտարարում է ուկրաինացի երեխաներին Ուկրաինայում ընտանիքների հետ վերամիավորելու գործընթացի հաջողության մասին և դա համարում է կարևոր քայլ մնացած երեխաներին ընտանիքների հետ վերամիավորելու ուղղությամբ»,- ասվում է Կատարի արտգործնախարարության X-ի էջում հրապարակված հաղորդագրությունում։

We express our gratitude to #Russia & #Ukraine for their commitment to the successful reunification of Ukrainian kids with their families. #Qatar will continue its mediation efforts in this context & others, in line with its principles towards conflict resolution & peace-making. pic.twitter.com/9BTI1fvqmH