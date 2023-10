Կարևոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հավատարիմ մնան համաձայնեցված օրակարգին. Տոյվո Կլաար

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը հայտնել է, որ Երևանում և Բաքվում քննարկել է համապարփակ կարգավորմանն ուղղված հաջորդ քայլերը:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Կլաարն այս մասին տեղեկացրել է X-ի իր միկրոբլոգում:

«Վերադարձ Բաքվից և Երևանից, որտեղ քննարկեցի համապարփակ կարգավորմանն ուղղված հաջորդ քայլերը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի համար կարևոր է հավատարիմ մնալ դրական և համաձայնեցված օրակարգին: Ակնկալվում է, որ այս ներգրավվածությունը կհաստատվի այս ամսվա վերջին Բրյուսելում կայանալիք բարձր մակարդակի հանդիպման ժամանակ»,-նշել է նա:

Back from Baku and Yerevan where I discussed next steps towards comprehensive normalisation. Important for and to stay committed to a positive and agreed agenda. Expect that this engagement will be firmed up at a high level meeting in Brussels later this month