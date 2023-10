Ադրբեջանում բոլոր առկա դատավարությունները ֆարս են․ Էդմոն Մարուքյան

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուքյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանի դատավարությանը, որին Բաքվում շինծու մեղադրանքներ են առաջադրվել։

Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, X-ի իր միկրոբլոգում Մարուքյանը գրել է, որ Վագիֆ Խաչատրյանը որևէ առնչություն չունի իրեն առաջադրված մեղադրանքի հետ, պարզապես պատժված է այն բանի համար, որ ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղում և ապրել իր նախնիների հողում։

The trial of Vagif Khachatryan, abducted from Nagorno Karabakh, has started in Azerbaijan today. He, of course, has nothing to do with the crime, he is merely punished for being born in Nagorno Karabagh and for living on his ancestral land.



