Բորելը Նյու Յորքում Աբդոլլահիանի հետ հանդիպման ժամանակ նրան 3 ուղերձ է փոխանցել

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի Գլխավոր վեհաժողովի 78-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հանդիպում է կայացել Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության ծառայության ղեկավար Ժոզեպ Բորելի և Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանի միջև։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ հանդիպման մասին X-ի իր միկրոբլոգում հայտնել է Ժոզեպ Բորելը՝ նշելով, որ Աբդոլլահիանին է փոխանցել հիմնական 3 ուղերձ։

Met @Amirabdolahian in the margins of #UNGA78 to pass 3 main messages:

1) we condemn arbitrary detentions of EU nationals & urge for their release

2) need to find diplomatic solution to nuclear issue through JCPOA

3) stop military cooperation with Russiahttps://t.co/FZT3Ut4pWR pic.twitter.com/qI2XCQ2FLJ