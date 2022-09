ԼՂ հակամարտությունը չունի ռազմական կարգավորում, դիվանագիտությունը պետք է հաղթի․ ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ ներկայացուցիչ

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերն անընդունելի է համարել Հայաստանում քաղաքացիական օբյեկտների դեմ Ադրբեջանի իրականացրած հարվածները։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, այս մասին նա գրառում է կատարել «Թվիթեր»-ի իր էջում։

«Հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններն ու տեղեկությունները Հայաստանում քաղաքացիական օբյեկտների դեմ հարվածների մասին անընդունելի են և պետք է անհապաղ դադարեցվեն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չունի ռազմական կարգավորում, դիվանագիտությունը պետք է հաղթի»,- նշել է նա։

Hostilities along the Armenia-Azerbaijan border and reported strikes on civilian objects in Armenia are unacceptable and must stop immediately. There is no military solution to the conflict in Nagorno-Karabakh; diplomacy must prevail.