Կերտելով մեդիայի ապագան. «Արմենպրես»-ը՝ Աբու Դաբիի Համաշխարհային մեդիա կոնգրեսի ինֆորմացիոն գործընկեր

Նոյեմբերի 15-ից Աբու Դաբիում մեկնարկող եռօրյա կոնգրեսի շրջանակում տեղի կունենա համաժողով, որն իր տեսակի մեջ առաջինն է Մերձավոր Արևելքում։ «Կերտելով մեդիա ոլորտի ապագան» (Shaping the Future of the Media Industry) խորագրով համաժողովը կմիավորի տարածաշրջանի ու ողջ աշխարհի առաջնորդներին, որոշում կայացնողներին, փորձագետներին ու լրագրողներին՝ քննարկելու մեդիային առնչվող հարցեր ու խնդիրներ, փորձելով գտնել արդի մարտահրավերների լուծումներն ու այդպիսով կարևոր քայլ անելով համաշխարհային մեդիայի ապագան կանխորոշելու գործում։ Միևնույն ժամանակ համաժողովը կդառնա հարթակ՝ քննարկելու, վերլուծելու և հասկանալու Մերձավոր Արևելքում զանգվածային լրատվամիջոցների դերն ու նշանակությունը։ Ակնկալվում է, որ համաժողովի մասնակիցների թիվը կգերազանցի 2000-ը։ Դրանց շարքում են լինելու ներկայացուցիչներ ինչպես միջազգային լրատվամիջոցներից, այնպես էլ խոշոր սոցիալական մեդիաընկերություններից։