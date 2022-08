Հարավային Կորեան դյուրացնում Է զբոսաշրջիկների համար մուտքի կանոնները

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հարավային Կորեայի իշխանությունները սեպտեմբերի 3-ից դյուրացնում են զբոսաշրջիկների համար մուտքի կանոնները: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հաղորդում Է Ռուսաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիան (ՌՏՕԱ):

«Այն բոլոր ճանապարհորդները, լինեն դրանք մեր քաղաքացիները կամ օտարերկրացիները, որոնք Կորեա են ժամանում ինքնաթիռով կամ նավով, հարկավոր չի լինի ՊՇՌ-թեստ հանձնել երկիր մուտք գործելուց առաջ»,-հայտարարել Է առողջապահության երկրորդ փոխնախարար Լի Կիիլը: Մյուս պահանջները դեռ պահպանվում են: Երկիր ժամանելուց 24 ժամվա ընթացքում անհրաժեշտ Է, որպեսզի զբոսաշրջիկները ՊՇՌ-թեստ հանձնեն: Նաեւ կպահանջվի ուղեւորության Էլեկտրոնային թույլտվություն (K-ETA):

Փորձագետների կարծիքով, մեղմացումները դրականորեն կանդրադառնան պահանջարկի վրա, որն այժմ ակտիվորեն վերականգնվում Է: Առավել մեծ ժողովրդականություն են վայելում տապխունի ուղեգրերը. այսպես են անվանում աշնանային տերեւներով զմայլվելու սեզոնը, այն տեւում Է սեպտեմբերի վերջից մինչեւ նոյեմբերի կեսերը: Նման առաջարկություններ ունեն «ՎԵԴԻ ԳՐՈւՊՊ», «Կվինտա-տուր», «ՎԱՆԴ», Ask me about Asia, China Travel տուրօպերատորները, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: