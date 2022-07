ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչը Հայաստանում է, սպասվում են կարևոր հանդիպումներ

ԵՐԵՎԱՆ, 13 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Կարճատև այցով Հայաստանում է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլաարը:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Կլաարը «Թվիթեր»-ի իր միկրոբոլոգում հրապարակել է Երևանում արված լուսանկար՝ կից գրելով. «Վերադարձ շատ շոգ Երևան՝ կարճատև այցով։ Սպասում ենք կարևոր հանդիպումների»:

Թե ինչ հանդիպումներ են սպասվում, ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչը չի մանրամասնել:

Back in a very hot Yerevan for a short visit. Looking forward to important meetings. pic.twitter.com/teKN31pqFk