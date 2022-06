Հայաստանում անցկացվելիք համաշխարհային STARMUS փառատոնի համար կազմվել է միջոցառումների հավելյալ ծրագիր

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: STARMUS փառատոնի շնորհիվ Հայաստանը սեպտեմբերի առաջին տասնօրյակում կդառնա գիտության, տեխնոլոգիաների, արվեստի ու երաժշտության համաշխարհային կենտրոն՝ հյուրընկալելով մեծանուն գիտնականների ու աստղերի։ «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին հունիսի 16-ի մամուլի ասուլիսին նշեց STARMUS փառատոնի համահիմնադիր, աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը:

Մամուլի ասուլիսը կրում էր ոչ սովորական ձևաչափ հիմնական բանախոսը՝ STARMUS փառատոնի համահիմնադիր, աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը, հեռավար միացումով հյուրընկալել էր STARMUS խորհրդի անդամ Դեյվիդ Այքերին (David Eicher, Board member), Նոբելյան մրցանակակիր, նեյրոգետ Էդվարդ Մոսերին (Edvard Moser, Nobel laureate, Neuroscientist) և երաժիշտ Դերեկ Շերինյանին: Հնչեցին Բրայան Մեյի և Սերժ Թանկյանի ուղերձները։

Գարիկ Իսրայելյանի խոսքով՝ STARMUS-յան փառատոնի հիմնական ծրագրի մաս է կազմում Կոնֆերանս «Բացահայտիր տիեզերքը և փոխիր աշխարհը» (Discover the cosmos and change the world), որն անց է կացվելու Մարզահամերգային համալիրի տարածքում, ակնկալվում է շուրջ 7000 մասնակցի ներկայություն։

«Կարևոր է նաև նշել Սթիվեն Հոքինգի մեդալի հանձնման արարողությունը, որը ողջ աշխարհում ճանաչված է որպես գիտության հանրայնացման համար տրվող «Օսկար»։ «108 րոպե Կլոր-սեղան քննարկում» Նոբելյան մրցանակակիրների մասնակցությամբ, սթար փարթի (Star Party)՝ հատուկ միջոցառում աշխարհահռչակ հյուրերի և տեղացի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որն անցկացվելու է Գառնիում։ Այստեղ տեղակայվելու են փառատոնի շրջանակներում Հայաստան բերված մեծաթիվ աստղադիտակներ»,- նշեց Իսրայելյանը։

Իսրայելյանն ընդգծեց, որ անցկացվելու են նաև հատուկ հայաստանյան փառատոնի համար կազմված հավելյալ միջոցառումներ:

«Գիտության ճամբար՝ Science Camp, Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից տարածքը վերածվելու է գիտության ու տեխնոլոգիաների մասշտաբային կենտրոնի, ուր ամենահասանելի ձևաչափերով մեծ թեմատիկ տաղավարներով փոքրերին ու մեծերին կներկայացվեն գիտության նորագույն նվաճումներն ու ձեռքբերումները։ Ակնկալվում է շուրջ 100,000 այցելուի մասնակցություն՝ ինչպես Երևանից, այնպես էլ՝ ՀՀ մարզերից և Արցախից։ Տիեզերական տեխնոլոգիաներ՝ Space Technologies երկօրյա կոնֆերանսը, որը փառատոնի շրջանակներում անցկացվելու է Մարզահամերգային համալիրում, ներգրավելու է շուրջ 20 համաշխարհային ճանաչում ունեցող խոսնակների, այդ թվում՝ տիեզերական տեխնոլոգիաներով զբաղվող Satlantis ընկերությունից։ Ծրագիրը հայաստանյան բուհերի մասնակցությամբ կարևոր միջոցառումների շարք է, որն իրականացվելու է գործընկեր բուհերի հետ համագործակցության շրջանակներում և հնարավորություն է ընձեռելու ուսանողներին իրենց մայր բուհերում ունկնդրելու մեծանուն և համաշխարհային ճանաչում ունեցող գիտնականներին»,- նշեց աստղաֆիզիկոսը։

Իսրայելյանի խոսքով՝ իրենց համար շատ կարևոր է առավելագույնս հասանելի դարձնել փառատոնը երիտասարդությանը, հասարակության ամենալայն շրջանակներին, և ի տարբերություն Եվրոպայի, ուր փառատոնի մասնակցության տոմսերի արժեքը հասնում էր 700 եվրոյի, հայաստանյան փառատոնի համար որոշվել է սահմանել հնարավոր նվազագույն մատչելի գին՝ 25,000 ՀՀ դրամ, ուսանողների համար այն կզեղչվի և կդառնա 20,000 ՀՀ դրամ:

STARMUS-ի ձևաչափը ունիկալ է նրանով, որ հանրայնացնում է գիտությունը, այն մոտեցնում է երիտասարդությանը՝ ոգեշնչելով նոր հետազոտություններ ու հայտնագործություններ անելու հարցում։

Հայաստանը սեպտեմբերին հյուրընկալելու է աշխարհահռչակ տիեզերագնացների՝ Չարլզ Բոլդենին (Charles Bolden), Քրիս Հադֆիլդին (Chris Hadfield), Ջիմ Բագյանին (Jim Bagian), Ջորջ Նիլդին (George Nield), Չառլի Դյուկին (Charlie Duke), Նոբելյան մրցանակակիրների՝ Էդվարդ Մոուզերին (Edvard Moser), Քիփ Թորնին (Kip Thorne), Էմմանուել Շարպենտիեին (Emmanuelle Charpentier), գիտնականների՝ Թոնի Ֆադելին (Tony Fadell), Բրայան Գրինին (Brian Greene), Դոննա Սթրիքլենդին (Donna Strickland), արտիստների՝ Sons of Apollo խմբին, Ռիք Վեյքմանին (Rick Wakeman), Սերժ Թանկյանին (Serj Tankian), Տիգրան Համասյանին (Tigran Hamasyan), Անդրեյ Մակարևիչին (Andrey Makarevich), Դերեկ Շերինյանին (Derek Sherinian), մի շարք այլ միջազգային ճանաչում ունեցող արտիստների ու գիտնականների, ովքեր Հայաստան կայցելեն հատուկ փառատոնին մասնակցելու նպատակով: