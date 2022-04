Ցեղասպանության ժխտումը` ցեղասպանության եզրափակիչ փուլն է. Նիդերլանդների պատգամավոր

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նիդերլանդների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Խերտ յան Սեխերսը «Թվիթեր»-ի իր էջում գրառում է կատարել Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի կապակցությամբ:

Ontkenning van een genocide is de laatste fase van die genocide.



Erkenning en herdenking van de Armeense genocide zijn cruciaal om een volgende te voorkomen én voorwaarde voor verzoening.



Vandaag is @MaartenOoijen namens het kabinet en @DonCeder namens onze fractie in Jerevan. https://t.co/fa7lmXKHtu