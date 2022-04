Տորոնտոյի քաղաքապետը մասնակցել է Հայոց ցեղասպանության հիշատակի միջոցառմանը

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Տորոնտոյի քաղաքապետ Ջոն Թորին Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցում մասնակցել է Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցի հիշատակի միջոցառմանը։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, այս մասին նա գրառում է կատարել «Թվիթեր»-ի իր էջում։

«Այսօր մենք ոգեկոչում ենք Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այս կարևոր օրը մեր աջակցությունն ենք հայտնում Տորոնտոյի հայկական համայնքին»,- գրել է նա՝ լուսանկարներ հրապարակելով հիշատակի միջոցառումից։

Today, we mark Armenian Genocide Remembrance Day.



Joined @shelleycarroll, @nickmantas_, @handongontario and @AliEhsassi at St. Mary’s Armenian Apostolic Church to remember the victims of the Armenian Genocide and extend support to Toronto's Armenian community on this solemn day. pic.twitter.com/pmx1ubElGt