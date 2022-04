Շառլ Միշելը աջակցություն է հայտնել ՀՀ վարչապետի՝ Հարավային Կովկասում խաղաղությանն ու անվտանգությանը նպաստելու ջանքերին

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը աջակցություն է հայտնել Հարավային Կովկասում խաղաղությանը, կայունությանն ու անվտանգությանը նպաստելուն ուղղված ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերին: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս մասին Միշելը գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

Spoke with Prime Minister @NikolPashinyan to follow up on our recent discussions in Brussels.



Full support to his and all efforts to promote a peaceful, stable and secure South Caucasus.