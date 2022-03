HBO-ն օգոստոսի 21-ից կցուցադրի «Վիշապի տունը» սերիալը

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Վիշապի տունը» (House of the Dragon) սերիալը, որը պատմում է «Գահերի խաղը» (Game of Thrones) սերիալի պատմություններին նախորդած իրադարձությունների մասին, HBO Max սթրիմինգային ծառայությունով կսկսի ցուցադրվել օգոստոսի 21-ից: Ինչպես փոխանցում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին ասվում է ընկերության «Թվիթեր»-ի էջում արված գրառման մեջ:

HBO-ն ներկայացրել է նաև մի շարք պրոմո նյութեր՝ կադրեր գլխավոր հերոսների մասնակցությամբ:

Սերիալը պատմում է Տարգարիանների դինաստիայի մասին, ովքեր «Գահերի խաղ»- իրադարձություններից մոտ 300 տարի առաջ գրավել էր Վեսթերոսը: Սյուժեն հիմնված է Ջորջ Մարտինի աշխատանքների վրա: