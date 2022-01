Անդրանիկ Հովհաննիսյանն ընտրվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնում

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Միավորված ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անդրանիկ Հովհաննիսյանն ընտրվել է 2022 թվականին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնում: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, այս մասին հայտնում է «Թվիթեր»-ում Մարդու իրավունքների խորհրդի պաշտոնական էջը:

The Human Rights Council has elected Ambassador Andranik Hovhannisyan, Permanent Representative of #Armenia to the United Nations Office at Geneva, to serve as a vice-president for 2022.



Mr. Hovhannisyan was elected from the Eastern European group of States. pic.twitter.com/BpvGWMBsY6