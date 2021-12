ՀՀ վարչապետը Մոլդովայի նախագահի հետ քննարկել է երկկողմ բիզնես ֆորում անցկացնելու հարցը

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն արդյունավետ է համարել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը։

«Մենք քննարկել ենք երկկողմ բիզնես ֆորում անցկացնելու գործընթացը և ուսումնասիրել փոխադարձ ներդրումային հնարավորությունները»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Մոլդովայի նախագահը։

Մայա Սանդուն նշել է, որ երկրի ղեկավարները պայմանավորվել են նաև համատեղ գործողություններ ձեռնարկել երկու երկրների միջև առևտրի ծավալներն ավելացնելու համար։

