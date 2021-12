Բլինկենը ողջունել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու հայտարարությունները

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենն աջակցություն է հայտնել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ուղղված գործընթացներին:

«Մենք ողջունում ենք և վճռականորեն աջակցում ՀՀ ԱԳՆ-ի և Թուրքիայի ԱԳ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարարություններին հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակելու և հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը քննարկելու վերաբերյալ»,- «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Էնթոնի Բլինկենը:

We welcome and strongly support statements by Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu and @MFAofArmenia on appointing Special Envoys to discuss the process of normalization.