Թրամփը հայհոյել է Նաթանյահուին եւ նրան մեղադրել դավաճանության մեջ

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն անպարկեշտ ձեւով հայհոյել Է Իսրայելի նախկին վարչապետ Բենիամին Նաթանյահուին եւ հայտարարել, որ նրա հետ չի շփվել այն ժամանակվանից, երբ նա Ջո Բայդենին շնորհավորել Է Միացյալ Նահանգների ղեկավարի պաշտոնում նրա ընտրվելու կապակցությամբ, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Առաջինը, որը շնորհավորել Է (Բայդենին), եղել Է Բիբի Նաթանյահուն, մի մարդ, որի համար ես ավելի շատ բան եմ արել, քան ցանկացած մեկի համար, որի հետ ես գործ եմ ունեցել…Բիբին կարող Էր եւ լռել: Իսկ նա ահավոր սխալ գործեց»,-Թրամփն ասել Է Axios հրատարակության թղթակից Բարաք Ռավիդին տված հարցազրույցում: Ռավիդը երկու հարցազրույց Է անցկացրել Թրամփի հետ՝ ապրիլին եւ հունիսին:

Այս եւ մյուս նյութերի հիման վրա թղթակիցը գրել Է «Թրամփի աշխարհը. աբրահամյան համաձայնագրերը եւ Մերձավոր Արեւելքի վերափոխումը» ("Trump՚s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East") գիրքը. Բայդենին ուղղված Նաթանյահուի դիմումի տեսագրությունը Թրամփին ցույց Է տվել նրա կինը՝ Մելանյան:

«Այդ ժամանակվանից ես նրա հետ չեմ խոսել: Թող գնա...»,-հայտարարել Է Թրամփը: Դրա հետ մեկտեղ նախկին նախագահն ընդգծել Է, որ Նաթանյահուն իրեն «դեռեւս դուր Է գալիս», բայց ինքը նաեւ գնահատում Է «հավատարմությունը»: Ի տարբերություն Նաթայահուի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Բրազիլիայի նախագահ Ժայիր Բոլսոնարուն անմիջապես չԷ, որ շնորհավորել են ԱՄՆ-ի ղեկավարին, քանի որ «զգում Էին, որ ընտրությունները կեղծված են», հավելել Է Թրամփը:

Ինչպես նշում Է հրատարակությունը Նաթանյահուն իսկապես առաջին ղեկավարն Է եղել, որը Բայդենին շնորհավորել Է ընտրվելու կապակցությամբ: Նա ավելի քան 12 ժամ սպասեց այն բանից հետո, երբ ամերիկյան ԶԼՄ-ները հայտարարեցին ընտրությունների արդյունքները, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: